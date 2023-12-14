Росіяни знову завдали ударів по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці», –йдеться в повідомленні.
Постраждалого госпіталізували.
Нагадаємо, що війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.
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Росіяни знову завдали ударів по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці», –йдеться в повідомленні.
Постраждалого госпіталізували.
Нагадаємо, що війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.