Росіяни знову завдали ударів по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці», –йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, що війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.