Представник Австрії не підтримав запровадження нового пакету санкцій ЄС проти РФ на засіданні членів блоку, присвяченому цьому питанню.

Такою інформацією поділилися з Reuters єврочиновники.

Зазначається, що влада у Відні вимагає виключення Raiffeisen Bank International зі списку міжнародних спонсорів війни, складеного українським агентством з питань запобігання корупції, навіть незважаючи на те, що банк продовжує працювати в РФ і сплачує податки до місцевого бюджету.

Австрійські чиновники висловили своє занепокоєння щодо цього списку під час нещодавніх консультацій у Брюсселі, у тому числі на зустрічах із чиновниками та дипломатами ЄС.

«За словами людей, знайомих із ситуацією, представники банку також зустрілися з представниками Національного агентства із запобігання корупції України, щоб обговорити, як прибрати Raiffeisen із цього списку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський союз схвалив плани передачі прибутків від заморожених російських активів Україні. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує висунути в грудні.