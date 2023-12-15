Міжнародна Дунайська комісія, яка займається розвитком вільного судноплавства на Дунаї, вирішила виключити РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що Росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року, інакше члени комісії більше не визнаватимуть своїх зобов’язань перед РФ, згідно з установчою Белградською конвенцією.

«Дунайська комісія вчора на своїй 100-й ювілейній сесії під головуванням України вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, 17 березня 2022 року Дунайська комісія також ухвалила рішення про відхилення повноважень росіян, заборону росіянам брати участь у всіх засіданнях і звільнення росіян із Секретаріату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН розгляне другу справу за позовом України проти РФ «Про звинувачення у скоєнні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього».