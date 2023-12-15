Литва відремонтувала перші пошкоджені на фронті танки Leopard2. Невдовзі танки повернуться в Україну.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви в мережі "Х".
«Перші відремонтовані в Литві танки «Леопард-2» готуються до України! Прибувши з передової, ці танки тепер готові до повернення, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні 2023 року.
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Литва відремонтувала перші пошкоджені на фронті танки Leopard2. Невдовзі танки повернуться в Україну.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви в мережі "Х".
«Перші відремонтовані в Литві танки «Леопард-2» готуються до України! Прибувши з передової, ці танки тепер готові до повернення, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні 2023 року.