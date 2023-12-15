Литва відремонтувала перші пошкоджені на фронті танки Leopard2. Невдовзі танки повернуться в Україну.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви в мережі "Х".

«Перші відремонтовані в Литві танки «Леопард-2» готуються до України! Прибувши з передової, ці танки тепер готові до повернення, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні 2023 року.