Під час сильного снігу в Пекіні ввечері 14 грудня на слизьких коліях зіткнулися два наземні потяги метрополітену. Внаслідок цього 515 людей потрапили до лікарні.

Про це пише Associated Press.

Слизькі колії змусили провідний поїзд автоматично загальмувати. Тим часом потяг, який слідував позаду, був на спуску й не зміг вчасно зупинитися. Це спричинило зіткнення.

Усіх пасажирів евакуювали. 515 людей шпиталізували, зокрема 102 із переломами кісток. Станом на 15 грудня в лікарнях залишалися 67 людей.

Аномально сильний сніг, який почав падати 13 грудня, спричинив призупинення руху деяких поїздів і закриття шкіл у столиці Китаю. Влада попередила жителів про ожеледицю на дорогах, сильний мороз і подальший снігопад.

Про смертельні випадки внаслідок зимових штормів, які вразили північну частину Китаю, не повідомляється. Зими в Пекіні, як правило, дуже холодні, але сильний снігопад трапляється рідко.

Нагадаємо, на Миколаївщині на автошляху Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» не розминулися два легковики Renault та KIA. Загинула одна людина, четверо травмовані.