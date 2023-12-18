Протягом минулої доби, російська армія знову атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За словами Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів», — зазначив голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
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Протягом минулої доби, російська армія знову атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За словами Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів», — зазначив голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.