У понеділок, 18 грудня, дев'ять співробітників поліції постраждали внаслідок артилерійського вогню з боку російських агресорів у Херсонській області.
Про це повідомила Нацполіція.
Зазначається, що росіяни застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля.
«Минулої доби росіяни атакували правоохоронців, які допомагають жителям у деокупованих населених пунктах. Під атаку БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
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У понеділок, 18 грудня, дев'ять співробітників поліції постраждали внаслідок артилерійського вогню з боку російських агресорів у Херсонській області.
Про це повідомила Нацполіція.
Зазначається, що росіяни застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля.
«Минулої доби росіяни атакували правоохоронців, які допомагають жителям у деокупованих населених пунктах. Під атаку БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|