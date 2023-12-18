У понеділок, 18 грудня, дев'ять співробітників поліції постраждали внаслідок артилерійського вогню з боку російських агресорів у Херсонській області.

Про це повідомила Нацполіція.

Зазначається, що росіяни застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля.

«Минулої доби росіяни атакували правоохоронців, які допомагають жителям у деокупованих населених пунктах. Під атаку БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.