Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 142 випадки страт Росією цивільного населення в Україні з 24 лютого 2022 року.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє Reuters.

За його словами, Росія порушила міжнародні права в галузі прав людини, а також серйозно порушила міжнародне гуманітарне право.

Ці порушення, як заявив Фолькер Тюрк на засіданні Ради з прав людини в Женеві, включають 142 випадки страт без суду і слідства цивільних осіб з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, а також насильницькі зникнення, тортури та жорстоке поводження з увʼязненими, зокрема, сексуальне насильство.

Також він наголосив, що РФ рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.

Комісар ООН зауважив, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права в галузі прав людини та гуманітарного права.

«Вони повинні припинити використання вибухової зброї з великим радіусом ураження в населених районах і ретельно наносити на карту розташування мін», — зазначив Фолькер Тюрк.

Раніше, посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявляла — є безліч свідчень, що війська РФ вчиняють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні, окупованому Росією.