На Миколаївщині затримали матроса, якого викрили на передачі хабара заступнику комбата за переведення у тилову частину.
Про це повідомили у прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.
Зазначається, що у грудні матрос надав заступнику командира батальйону з морально-психологічного забезпечення неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів. Так, кошти призначались за сприяння у розв'язання питання щодо переміщення військовослужбовця по службі у інший тиловий підрозділ з метою уникнення участі в зоні бойових дій.
Згодом, 14 грудня, після передавання всієї суми неправомірної вигоди, матроса затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в розмірі 214 тисячі гривень.
Раніше повідомлялось, у Львівській області в місті Самбір військовий територіального центру комплектування з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що «його ніхто не знайде».
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
На Миколаївщині затримали матроса, якого викрили на передачі хабара заступнику комбата за переведення у тилову частину.
Про це повідомили у прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.
Зазначається, що у грудні матрос надав заступнику командира батальйону з морально-психологічного забезпечення неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів. Так, кошти призначались за сприяння у розв'язання питання щодо переміщення військовослужбовця по службі у інший тиловий підрозділ з метою уникнення участі в зоні бойових дій.
Згодом, 14 грудня, після передавання всієї суми неправомірної вигоди, матроса затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в розмірі 214 тисячі гривень.
Раніше повідомлялось, у Львівській області в місті Самбір військовий територіального центру комплектування з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що «його ніхто не знайде».