На Миколаївщині затримали матроса, якого викрили на передачі хабара заступнику комбата за переведення у тилову частину.

Про це повідомили у прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Зазначається, що у грудні матрос надав заступнику командира батальйону з морально-психологічного забезпечення неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів. Так, кошти призначались за сприяння у розв'язання питання щодо переміщення військовослужбовця по службі у інший тиловий підрозділ з метою уникнення участі в зоні бойових дій.

Згодом, 14 грудня, після передавання всієї суми неправомірної вигоди, матроса затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в розмірі 214 тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, у Львівській області в місті Самбір військовий територіального центру комплектування з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що «його ніхто не знайде».



