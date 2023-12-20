У Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Роботу на заводі організували мешканці столиці та Львівщини.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

«Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна із постраждалих компаній вже заявила про спричинену їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Правоохоронці провели 20 обшуків на території Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.

Під час обшуку на території Львівської області також виявлено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 мільйонів гривень.

Наразі діяльність заводу та точок продажу незаконної продукції припинено, триває досудове розслідування.

Також раніше повідомлялось, що в Києві працівники нелегального казино проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе та втекли від правоохоронців, які прийшли до них з обшуком.