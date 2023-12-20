У Новій Одесі невідома жінка намагалася вбити собаку на базарі.

Про це повідомила миколаївська лікарка-ветеринар та зооволонтерка Ганна Полянська.

«Нічого надприродного, просто у Новій Одесі на ринку намагалися відрізати собаці голову. Живому собаці. Ножем. Серед білого дня. Шукаємо свідків. Хочемо, щоб винні були покарані. З собакою все гаразд. Зашили, знеболили, житиме. Або довго, або до наступної спроби людей її вбити», — зазначила Галина Полянська.

Окрім того, у поліції Миколаївської області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною.

Так, правоохоронці встановили 59-річну місцеву мешканку, яка причетна до спричинення ушкоджень тварині.

За скоєне жінці передбачає до трьох років ув’язнення.

Нині тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення жінці про підозру.

Нагадаємо, що в Южноукраїнську невідомі масово отруюють безпритульних тварин в одному із районів міста.