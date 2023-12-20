У Новій Одесі невідома жінка намагалася вбити собаку на базарі.
Про це повідомила миколаївська лікарка-ветеринар та зооволонтерка Ганна Полянська.
«Нічого надприродного, просто у Новій Одесі на ринку намагалися відрізати собаці голову. Живому собаці. Ножем. Серед білого дня. Шукаємо свідків. Хочемо, щоб винні були покарані. З собакою все гаразд. Зашили, знеболили, житиме. Або довго, або до наступної спроби людей її вбити», — зазначила Галина Полянська.
Окрім того, у поліції Миколаївської області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною.
Так, правоохоронці встановили 59-річну місцеву мешканку, яка причетна до спричинення ушкоджень тварині.
За скоєне жінці передбачає до трьох років ув’язнення.
Нині тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення жінці про підозру.
Нагадаємо, що в Южноукраїнську невідомі масово отруюють безпритульних тварин в одному із районів міста.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
У Новій Одесі невідома жінка намагалася вбити собаку на базарі.
Про це повідомила миколаївська лікарка-ветеринар та зооволонтерка Ганна Полянська.
«Нічого надприродного, просто у Новій Одесі на ринку намагалися відрізати собаці голову. Живому собаці. Ножем. Серед білого дня. Шукаємо свідків. Хочемо, щоб винні були покарані. З собакою все гаразд. Зашили, знеболили, житиме. Або довго, або до наступної спроби людей її вбити», — зазначила Галина Полянська.
Окрім того, у поліції Миколаївської області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною.
Так, правоохоронці встановили 59-річну місцеву мешканку, яка причетна до спричинення ушкоджень тварині.
За скоєне жінці передбачає до трьох років ув’язнення.
Нині тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення жінці про підозру.
Нагадаємо, що в Южноукраїнську невідомі масово отруюють безпритульних тварин в одному із районів міста.