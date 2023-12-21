У ніч проти 21 грудня армія країни-агресора Росії запустили по території України 35 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131».
Українським військовим вдалося знизити 34 з них, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Окупанти запустили БпЛА з трьох напрямків: Чауда — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, що на Миколаївщині вночі знищено тринадцять ворожих БпЛА «Shahed-131/136». Уламками збитого БпЛА в Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.
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У ніч проти 21 грудня армія країни-агресора Росії запустили по території України 35 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131».
Українським військовим вдалося знизити 34 з них, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Окупанти запустили БпЛА з трьох напрямків: Чауда — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, що на Миколаївщині вночі знищено тринадцять ворожих БпЛА «Shahed-131/136». Уламками збитого БпЛА в Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.