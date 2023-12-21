У четвер, 21 грудня, у селі міського типу Олександрівка Вознесенського району будуть проводити масовий вибух. Місцевих мешканців просять не хвилюватися.
Як зазначають на сторінці Олександрівської громади, вибухи лунатимуть с 10:00 до 16:00 у промисловому кар'єрі ТОВ «Вознесенський гранітно-щебеневий завод».
Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.
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У четвер, 21 грудня, у селі міського типу Олександрівка Вознесенського району будуть проводити масовий вибух. Місцевих мешканців просять не хвилюватися.
Як зазначають на сторінці Олександрівської громади, вибухи лунатимуть с 10:00 до 16:00 у промисловому кар'єрі ТОВ «Вознесенський гранітно-щебеневий завод».
Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.