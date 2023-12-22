У Солом'янському районі Києва через нічну атаку «шахедів» пошкоджено багатоповерхівку. Також горів недобудований приватний будинк в Дарницькому районі міста.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
Після влучання в житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.
Також зазначається, що на верхніх поверхах виникла пожежа, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.
За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований. Про це начальник КМВА Сергій Попко повідомив станом на 5:21.
Нагадаємо, що в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
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У Солом'янському районі Києва через нічну атаку «шахедів» пошкоджено багатоповерхівку. Також горів недобудований приватний будинк в Дарницькому районі міста.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
Після влучання в житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.
Також зазначається, що на верхніх поверхах виникла пожежа, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.
За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований. Про це начальник КМВА Сергій Попко повідомив станом на 5:21.
Нагадаємо, що в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.