Правоохоронці встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбах СБУ та Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що навесні 2022 року окупанти брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів. Під час таких «рейдів» рашисти масово викрадали та вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району один з них застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, чоловік разом з двома іншими підозрюваними розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

В пресслужбі Офісу Генпрокурора уточнили, що 13 березня 2022 року підозрювані приїхали до будинку у селі Волохів Яр Ізюмського району, де на той час перебував мирний житель зі своєю родиною. Один із рашистів на прізвисько «Фанат», погрожуючи застосуванням зброї, почав випитувати дані про проукраїнськи налаштованих громадян, насамперед брата потерпілого, який є військовослужбовцем ЗСУ. Не отримавши жодної інформації, російські військові наказали йому віддати авто. Злякавшись за життя своїх маленьких дітей, потерпілий віддав ключі від автівки.

На цьому автомобілі 31 липня вони приїхали до фермерського господарства у селі Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його «Вуйком».

«Фанат» вийшов з автівки та сказав власнику фермерського господарства підійти до нього під приводом допомоги у ремонті машини. Коли фермер підійшов до нього, окупант вистрелив йому в голову. Чоловік помер на місці.

Після цього підозрювані розчленували тіло вбитого, частину поклали в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалили. Аби приховати злочин, вони забрали відрубані частини тіла фермера та викинули їх по дорозі до села Вишневе Купʼянського району, додали в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Також окупанти вдиралися до помешкань цивільних і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі спротиву — рашисти погрожували вбивством малолітніх дітей.

За даними правоохоронців, у такий спосіб фігуранти відібрали шість легкових та вантажних авто. Награбоване майно вони намагались переправити за місцем проживання в Росії.

На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, що адміністрація президента РФ дала нові вказівки державним та провладним російським ЗМІ не публікувати новини про злочини росіян, які повернулися з війни в Україні, зокрема, про найманців та помилуваних владою ув’язнених.

Також повідомлялось, що всього з початку широкомасштабного вторгнення правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 481 факту жорстокого поводження, катування, заподіяння тілесних ушкоджень цивільному населенню під час окупації частини території Миколаївської області військовими збройних сил РФ.