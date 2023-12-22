Європейська комісія оголосила, що відправляє в Україну ще 500 електрогенераторів.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії у п’ятницю, пише «Європейська правда».
Зазначається, що жорстокі атаки Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою, тож в Україну відправляють ще 500 електрогенераторів.
Таким чином загальна кількість генераторів, надісланих Україні, зросте до понад 5500, «щоб забезпечити достатнє енергопостачання та підтримати роботу життєво важливих служб».
Так, генератори, отримані з аварійних резервів ЄС, розміщених у Польщі, варіюються від малих (12,5 кВА) до великих (1000 кВА), які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії. Вартість 500 електрогенераторів, які передають в Україну, становить 16,5 мільйонів євро.
Варто зазначити, що 10 квітня цього року Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторів різної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори будуть встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно.
Також у січні цього року благодійники передали комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потужний дизельний генератор. Його вартість складає 400 тисяч доларів.
У грудні минулого року Німеччина передала Миколаєву 4 генератори потужністю 715, 410 та 630 кВт.
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Європейська комісія оголосила, що відправляє в Україну ще 500 електрогенераторів.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії у п’ятницю, пише «Європейська правда».
Зазначається, що жорстокі атаки Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою, тож в Україну відправляють ще 500 електрогенераторів.
Таким чином загальна кількість генераторів, надісланих Україні, зросте до понад 5500, «щоб забезпечити достатнє енергопостачання та підтримати роботу життєво важливих служб».
Так, генератори, отримані з аварійних резервів ЄС, розміщених у Польщі, варіюються від малих (12,5 кВА) до великих (1000 кВА), які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії. Вартість 500 електрогенераторів, які передають в Україну, становить 16,5 мільйонів євро.
Варто зазначити, що 10 квітня цього року Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторів різної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори будуть встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно.
Також у січні цього року благодійники передали комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потужний дизельний генератор. Його вартість складає 400 тисяч доларів.
У грудні минулого року Німеччина передала Миколаєву 4 генератори потужністю 715, 410 та 630 кВт.