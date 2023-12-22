Сьогодні, 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до державних спеціалізованих установ, де їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Щоб повернути тіла захисників, співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працювали у взаємодії з представниками СБУ, МВС України, ЗСУ, ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПСУ та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Репатріації тіл також сприяли Міжнародний комітет Червоного Хреста та особисто очільник делегації МКЧХ Юрг Еглін.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.