Вночі, 24 грудня, російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби окупанти здійснили 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації та 2 ракетних удари. По Херсону ворог випустив 71 снаряд.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, із них – 1 дитина», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку у Херсоні постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».