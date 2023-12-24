Вночі, 24 грудня у Миколаєві на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця водій автомобіля MAZDA CX-7, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд за межі проїздної частини, де врізався в дерево та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що внаслідок ДТП потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За словами правоохоронців, у вказаному автомобілі знаходились чоловіки 27 та 28 років. Після медичного освідування у крові 27-річного виявили 1,2 проміле алкоголю, у 28-річного - 1,4 проміле алкоголю.

Так, поліцейські призначили низку експертиз для встановлення хто саме з чоловіків перебував за кермом у момент скоєння ДТП.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 067-518-66-21 або 102.

Раніше повідомлялося, що нещодавно на перехресті вулиць Центральної та Хліборобів у місті Нова Одеса Миколаївського району 50-річний водій ВАЗ 21020 скоїв наїзд на пішохода, який перетинав, попередньо, неосвітлену частину дороги у невстановленому для переходу місці.