Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області.

Відомо, що на момент вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, проте, вона не постраждала.

«Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас», – пише пресслужба.

Як розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, за однією з версій, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.