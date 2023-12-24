На Херсонщині в одному зі старостинських округів зафіксовано влучення в інфраструктурний об’єкт, зазнали руйнувань приватні будинки.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, вирішується питання про евакуацію постраждалих мешканців, які залишилися без житла.

«Ворог не припиняє обстрілів Херсонської міської територіальної громади! Під вогнем знову був один зі старостинських округів. Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вночі, 24 грудня, російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.