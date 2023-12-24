Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активізує наступ проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС на півдні Сектора Гази.

Про це пише The Times of Israel.

За словами офіційного представника ЦАХАЛ Джонатан Конрікус, війська просуваються на південь з півночі і концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу. Він припустив, що тепер бої на півночі — в районі міст Газа та Джабалія — триватимуть з меншою інтенсивністю.

Так, на півдні ЦАХАЛ зустрічає жорсткий опір. Попри постійні бомбардування Хан-Юнісу і його околиць, за 23 і 24 грудня ізраїльські війська втратили вбитими 14 військових. Це одні з найважчих втрат за весь час наземної операції в Секторі Гази.

Загалом, за офіційними даними, з початку операції в Газі загинули 153 військовослужбовці. Це більше ніж під час війни у Лівані у 2006 році. Усього від дня нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня загинуло 486 ізраїльських військовослужбовців.

Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на недільному засіданні уряду заявив, що країна піде до кінця, доки не досягне своєї мети — повного знищення ХАМАС. Премʼєр визнав, що Ізраїлю доводиться платити за це високу ціну.

Нагадаємо, 24 листопада, о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир’я, укладене за посередництва Катару для звільнення заручників.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що РФ може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль «найбільш збоченим способом». Кремль таким чином хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.