Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.
Про це вона повідомила у своєму відеозверненні з нагоди трьох років перебування на посаді.
Зазначається, що лідери Європейського союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про інтеграцію Молдови. Тому у країні проведуть референдуму щодо вступу до ЄС. Вона закликала парламент ініціювати його організацію восени 2024 року.
«Майбутнє Республіки Молдова — у європейській сім'ї, і необхідно чітко сказати — всій країні — який шлях ми обираємо для Молдови. Прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, де голос громадян буде вирішальним. Я зобов'язалася зробити все що в моїх силах, щоб завершити місію європейської інтеграції. Я заручилася підтримкою країн-членів для цього курсу, і мені потрібна ваша підтримка», — заявила вона.
Окрім цього Мая Санду повідомила, що планує балотуватися на президентських виборах 2024 року.
Нагадаємо, що Європейський парламент підтримує майбутнє членства Молдови в ЄС та закликає почати переговори щодо вступу з Кишиневом до кінця року.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.
Про це вона повідомила у своєму відеозверненні з нагоди трьох років перебування на посаді.
Зазначається, що лідери Європейського союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про інтеграцію Молдови. Тому у країні проведуть референдуму щодо вступу до ЄС. Вона закликала парламент ініціювати його організацію восени 2024 року.
«Майбутнє Республіки Молдова — у європейській сім'ї, і необхідно чітко сказати — всій країні — який шлях ми обираємо для Молдови. Прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, де голос громадян буде вирішальним. Я зобов'язалася зробити все що в моїх силах, щоб завершити місію європейської інтеграції. Я заручилася підтримкою країн-членів для цього курсу, і мені потрібна ваша підтримка», — заявила вона.
Окрім цього Мая Санду повідомила, що планує балотуватися на президентських виборах 2024 року.
Нагадаємо, що Європейський парламент підтримує майбутнє членства Молдови в ЄС та закликає почати переговори щодо вступу з Кишиневом до кінця року.