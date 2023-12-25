Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні з нагоди трьох років перебування на посаді.

Зазначається, що лідери Європейського союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про інтеграцію Молдови. Тому у країні проведуть референдуму щодо вступу до ЄС. Вона закликала парламент ініціювати його організацію восени 2024 року.

«Майбутнє Республіки Молдова — у європейській сім'ї, і необхідно чітко сказати — всій країні — який шлях ми обираємо для Молдови. Прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, де голос громадян буде вирішальним. Я зобов'язалася зробити все що в моїх силах, щоб завершити місію європейської інтеграції. Я заручилася підтримкою країн-членів для цього курсу, і мені потрібна ваша підтримка», — заявила вона.

Окрім цього Мая Санду повідомила, що планує балотуватися на президентських виборах 2024 року.

Нагадаємо, що Європейський парламент підтримує майбутнє членства Молдови в ЄС та закликає почати переговори щодо вступу з Кишиневом до кінця року.