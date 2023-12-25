Вночі, 24 грудня, Сили оборони збили на Маріупольському напрямку Су-34.

Про це повідомили у Повітряних силаї України.

«На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні. Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на неділю 24 грудня російська армія атакувала Україну 15-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ. Силам ППО вдалося збити 14 з 15 ворожих «шахедів».