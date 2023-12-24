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У ніч на неділю 24 грудня російська армія атакувала Україну 15-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ. Силам ППО вдалося збити 14 з 15 ворожих «шахедів».

Про це повідомляють у Повітряних силах.

Відомо, що безпілотники «приземлили» у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

«У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу «Shahed» району Приморсько-Ахтарськ – РФ. із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів», – ідеться у повідомленні ПС.

Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».