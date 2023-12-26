Вночі, 26 грудня тактична авіація Сил оборони України завдала удару по кораблю Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» поблизу Феодосії у Криму. Внаслідок атаки корабель знищено.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Зазначається, що близько 2:30 ночі в корабель влучили крилатими ракетами. «А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», – додав Микола Олещук.

Нагадаємо, що нещодавно внаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».

Раніше повідомлялося, що увечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі. Тож військові не повідомляли про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу. У неділю, 5 листопада, Микола Олещук підтвердив знищення одного з російських кораблів.