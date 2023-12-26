Росіяни знову атакували Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

По Херсону ворог випустив 32 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що за минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли Херсонської області, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БпЛА. Одна людина поранена.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі», – написав Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 грудня російські військові поцілили БпЛА типу «Shahed 131/136» по одному з промислових підприємств Миколаєва.