У вівторок, 26 грудня, офіційні особи Південної Кореї оголосили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало ще 682 позиції, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів, машин та іншого, до списку товарів, заборонених до відправлення в Росію і Білорусь.

Зокрема, нова постанова збільшить загальну кількість позицій у списку з нинішніх 798 до 1159.

Зміни, як очікується, набудуть чинності на початку 2024 року після проходження належних адміністративних процедур та видання урядом інструкцій для експортерів.

Міністерство заявило, що буде розглядати «виняткові випадки» для експорту до обох країн в індивідуальному порядку.

Цей крок був зроблений у зв'язку з високою ймовірністю того, що ці товари можуть бути використані у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні товари згідно зі схемою експортного контролю Південної Кореї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.