Російські загарбники обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули пʼять осіб, ще три дістали поранення.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки глави ОВА Ігор Мороз.

Зазначається, що в Авдіївці одна людина загинула, а ще одна дістала поранення внаслідок обстрілу. Пошкоджено також обʼєкт інфраструктури.

«У Марʼїнській громаді одна людина загинула у Красногорівці і одна поранена у Костянтинівці. У Кураховому пошкоджено шість багатоповерхівок. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок в Орлівці, обстріляна Новобахмутівка. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді загинули три людини: два у Торецьку і одна у Північному», — проінформував Ігор Мороз.

Як відомо, на Лисичанському напрямку рашисти обстріляли три вулиці Переїзного Званівської громади і три вулиці Сіверська. У Лиманській громаді під вогнем Торське і Зарічне. Всього за добу росіяни вбили пʼять жителів Донеччини та ще трьох поранили.

Як повідомлялось раніше, внаслідок російської збройної агресії в Херсонській області протягом доби загинули троє людей, ще 16 отримали поранення.