Внаслідок російської збройної агресії в Херсонській області протягом доби загинули три людини, ще 16 отримали поранення.

По Херсону вдарили 90 снарядами, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що загалом за добу російські війська 161 раз обстріляли Херсонщину, випустили по її території 853 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, авіації, дронів. Зокрема застосували сім «шахедів»

Військові РФ влучили в обʼєкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі, повідомив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався сьогодні вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.