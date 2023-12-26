Залізничний вокзал Миколаєва та усі відповідні служби готові прийняти автобуси з евакуйованими пасажирами з Херсону, де сьогодні ввечері російські війська обстріляли територію вокзалу.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Як відомо, сьогодні 26 грудня, через ворожий обстріл Херсона зазнав пошкоджень вокзал та потяг Укрзалізниці. За інформацією МВС, близько 140 громадян на вокзалі чекали відправлення потягу у той час, як російська армія почала обстріл.

«Звʼязались із керівництвом нашого залізничного вокзалу. Запропонували допомогу. Усе, що потрібно, зробимо. Наразі звернулись до поліції та комендатури з проханням посилити патрулі на території вокзалу, щоб люди у разі потреби могли звернутись по допомогу. Правоохоронці чергуватимуть доти, доки всі пасажири не вирушать далі», - написав Олександр Сєнкевич.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про двох цивільних, які отримали осколкові поранення. Через обстріл загинув працівник поліції, який ніс службу у Херсоні. Ще двоє правоохоронців поранені.

«Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу», - повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Укрзалізниця» повідомила о 22:17 про те, що пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва автобусами.

Також повідомляється, про те, що поїзд до Києва вирушить диспетчерським розкладом.

Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва.

«Наразі ми оцінюємо пошкодження вокзалу, вагонів та слідкуємо за станом наших поранених працівників. Просимо стежити за офіційною інформацією на каналах Укрзалізниці», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялось, що 26 грудня росіяни знову атакували Херсонську область 32 снарядами. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.