Протягом минулої доби до рятувальників Миколаївщини двічі звертались з проханням допомогти у відбуксируванні автомобілів із ґрунтових доріг.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, о 13:35 надійшло повідомлення про те, що біля села Олександрівка Казанківської територіальної громади Баштанського району у багнюці застрягла карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до пацієнта. Рятувальники відтягнули автомобіль на проїзну ділянку траси та лікарі змогли дістатись до хворого.
Так, о 14:00 до рятувальників Доманівщини зателефонувала жінка, яка на автомобілі Opel Astra застрягла на ґрунтовій дорозі біля села Іванівка. Черговий караул на автомобілі САРМ-С відбуксирував транспортний засіб з бездоріжжя та жінка із немовлям, яке знаходився в автівці, продовжила рух.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 10 січня через негоду у Вознесенському районі Миколаївщини на трасу впало дерево. На іншій ділянці цієї ж дороги у сніговому переметі застрягли три автівки.
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Протягом минулої доби до рятувальників Миколаївщини двічі звертались з проханням допомогти у відбуксируванні автомобілів із ґрунтових доріг.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, о 13:35 надійшло повідомлення про те, що біля села Олександрівка Казанківської територіальної громади Баштанського району у багнюці застрягла карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до пацієнта. Рятувальники відтягнули автомобіль на проїзну ділянку траси та лікарі змогли дістатись до хворого.
Так, о 14:00 до рятувальників Доманівщини зателефонувала жінка, яка на автомобілі Opel Astra застрягла на ґрунтовій дорозі біля села Іванівка. Черговий караул на автомобілі САРМ-С відбуксирував транспортний засіб з бездоріжжя та жінка із немовлям, яке знаходився в автівці, продовжила рух.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 10 січня через негоду у Вознесенському районі Миколаївщини на трасу впало дерево. На іншій ділянці цієї ж дороги у сніговому переметі застрягли три автівки.