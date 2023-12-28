Протягом минулої доби до рятувальників Миколаївщини двічі звертались з проханням допомогти у відбуксируванні автомобілів із ґрунтових доріг.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, о 13:35 надійшло повідомлення про те, що біля села Олександрівка Казанківської територіальної громади Баштанського району у багнюці застрягла карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до пацієнта. Рятувальники відтягнули автомобіль на проїзну ділянку траси та лікарі змогли дістатись до хворого.

Так, о 14:00 до рятувальників Доманівщини зателефонувала жінка, яка на автомобілі Opel Astra застрягла на ґрунтовій дорозі біля села Іванівка. Черговий караул на автомобілі САРМ-С відбуксирував транспортний засіб з бездоріжжя та жінка із немовлям, яке знаходився в автівці, продовжила рух.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 10 січня через негоду у Вознесенському районі Миколаївщини на трасу впало дерево. На іншій ділянці цієї ж дороги у сніговому переметі застрягли три автівки.