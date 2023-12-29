Російська Федерація вранці, 29 грудня, вчергове обстріляла мирні міста України з всіх видів ракет і дронів, крім «Калібрів».

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, ворог завдав «потужного» удару по Україні, атака здійснювалась з різних засобів повітряного нападу, такі як«Кинджали», балістика, С-300, крилаті ракети. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

— Ворог завдав масованого удару, це сьогодні дійсно можна так назвати, різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть, «Калібрів» не було, а так ми бачили і «Кинджали», і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще є на наших радарах. Далі бачимо застосування «Шахедів», летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попередньою інформацією — ракети Х-101, Х-555 традиційно, – сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що в результаті атаки вже зафіксовані збиття у різних регіонах України. Про постраждалих повідомлено буде пізніше.

— Ми бачимо, що ворог завдав потужний удар, є збиття по регіонах. На жаль є постраждалі, але про це ми повідомимо пізніше. Мішенню була Україна. Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. Все було фактично в повітряних цілях ворога. У всіх областях, на всіх напрямках. Спершу «Шахедами» здійснили розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Традиційно вони кружляли, обходячи ті місця, де їх можуть збити, і таким чином заходили на ціль, могли облетіти область по кругу і з рештою залітали, – зазначив він.

Як відомо, зранку 29 грудня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, станом на 9:30 відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.