Оновлено 10:50: додано інформацію щодо наслідків ударів по Одесі та Запоріжжі.

Наслідки удару по Львову. Фото опублікував мер Андрій Садовий

Вночі російські війська масово обстріляли Україну. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих.

«НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.

Київ

За попередніми даними, після ворожої атаки загорілась багатоповерхівка. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомляє у Телеграмі мер міста Віталій Кличко.

«Наразі 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох — у Шевченківському», — зазначив він.

Пізніше він повідомив, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Перші офіційні фото з Одеси від ДСНС України. Усі необхідні служби працюють на місцях російських ударів.

Наслідки ударів по Києву. Фото ДСНС України

Наслідки ударів по Києву. Фото ДСНС України

Львів

Росіяни також поцілили у житловий будинок Львова. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що постраждали люди. Наразі про кількість не повідомляють. Також в одному з львівських ліцеїв почалася пожежа.

«Ймовірно — через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби», — зазначив Максим Козицький.

Наслідки удару по місту. Фото опублікував мер Андрій Садовий

Харків

Зранку росіяни тричі обстріляли Харків. У місті внаслідок ракетних ударів загинула людина, семеро поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура та підприємства.Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив міський голова Ігор Тереховю.

«У лікарні перебувають семеро поранених, одна людина, на жаль, загинула. Зараз рятувальники розбирають завали», — сказав Ігор Терехов.

Внаслідок ударів пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства.

«Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу», — написав міський голова.

В МОЗ повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги.

«На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Одеса

Уночі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі.

Уранці 29 грудня, за словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, розпочне роботу оперативний штаб.

«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються. Атака ще триває! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою», — повідомили у Одеській ОВА

Фото ДСНС Одеської області

Фото ДСНС Одеської області

Фото ДСНС Одеської області

Станом на 10:00 повідомляють, що значні пошкодження отримала одна з багатоповерхівок. Зараз там тривають пошуки людини.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

У місті загинули двоє людей, 15 - отримали поранення. Про повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років», — йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.

Також він опублікував фото постраждалих будинків:

Дніпро

У Дніпрі є постраждалі та загиблі. Про це повідомив мер Борис Філатов. Подробиці поки не повідомляються.

«Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА. Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну», — пише мер.

Запоріжжя

Під час масованої ракетної атаки у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Місцева влада поки не повідомляє про наслідки ударів.

В Міністерстві охорони здоров’я України зазначили, що станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди

Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.

Унаслідок масованої ракетної атаки у Запоріжжі є влучання по підприємству, зруйновано будинок. Про це о 10:00 повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко

«Сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими РФ нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю», — зазначив він

Також він опублікував фото наслідків обстрілів:

Постраждалий від обстрілів житловий будинок

Нагадаємо, що в пʼятницю вночі 29 грудня на території Миколаївської області силами ППО було знищено три російських безпілотника.