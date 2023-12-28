Ексдиректорці відділення поштового зв'язку оголосили про підозру у присвоєнні коштів.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Фігурантка вилучила з каси поштового відділення майже 350 тисяч гривень, якими надалі розпорядилася на власний розсуд.

Наразі прокурори Миколаївської окружної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт щодо ексдиректорки пошти.

За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.

Також повідомляється, що бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.