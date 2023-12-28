Вчора, 27 грудня, у Миколаєві патрульні затримали водія з підробленими документами.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що близько 17-ї години, на вулиці Херсонське шосе, патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який стояв з порушенням ПДР.

Під час перевірки документів правоохоронці зауважили, що посвідчення водія має явні ознаки підробки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин справи.

Нагадаємо, що у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.