У Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.
Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.
Зазначається, що нещодавно в соцмережах з'явилися відео, як водій автомобіля Infinity грубо порушував правила дорожнього руху. Окрім того, відео керманич сам знімав та викладав у соцмережі.
Патрульні встановили особу водія, розшукали його та склали на чоловіка постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП, а саме за рух на автомобілі вулицею Соборною.
Згодом, водій визнав свою провину та пообіцяв надалі суворо дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявилася функція по заміні водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.
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У Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.
Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.
Зазначається, що нещодавно в соцмережах з'явилися відео, як водій автомобіля Infinity грубо порушував правила дорожнього руху. Окрім того, відео керманич сам знімав та викладав у соцмережі.
Патрульні встановили особу водія, розшукали його та склали на чоловіка постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП, а саме за рух на автомобілі вулицею Соборною.
Згодом, водій визнав свою провину та пообіцяв надалі суворо дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявилася функція по заміні водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.