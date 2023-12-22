У Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що нещодавно в соцмережах з'явилися відео, як водій автомобіля Infinity грубо порушував правила дорожнього руху. Окрім того, відео керманич сам знімав та викладав у соцмережі.

Патрульні встановили особу водія, розшукали його та склали на чоловіка постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП, а саме за рух на автомобілі вулицею Соборною.

Згодом, водій визнав свою провину та пообіцяв надалі суворо дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявилася функція по заміні водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.