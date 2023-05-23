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У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.
Про це пише пресслужба сервісу держпослуг.
Для заміни водійського є низка причин: втрата чи пошкодження, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка, заміна пластику на цифровий документ.
Щоб це зробити, потрібно:
Якщо у вас досі немає послуги в доступних, слід оновити застосунок.
Нагадаємо, через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ - витяг про несудимість.
У застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.
Про це пише пресслужба сервісу держпослуг.
Для заміни водійського є низка причин: втрата чи пошкодження, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка, заміна пластику на цифровий документ.
Щоб це зробити, потрібно:
Якщо у вас досі немає послуги в доступних, слід оновити застосунок.
Нагадаємо, через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ - витяг про несудимість.