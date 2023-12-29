Вночі російська армія атакувала теплоелектростанцію у прифронтовій області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Окупанти знову атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Обстріл тривав в ніч з 28 на 29 грудня. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки», — йдеться в повідомленні.

Також у ДТЕК нагадали, що минулого разу росіяни били по станцій 23 грудня та поранили пʼятьох працівників. Лише за останні два місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак.

Нагадаємо, зранку 29 грудня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, станом на 9:30 відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.