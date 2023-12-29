Фото поліції Миколаївської області

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у руйнуванні надгробків у Баштанському районі.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що у селі Великоолександрівка на місцевому кладовищі невідомі розбили 83 надгробні плити.

Правоохоронцям вдалося встановити особу місцевого жителя, який ймовірно причетний до злочину.

«Зі слів молодика, напередодні ввечері він посварився з дівчиною, перебував у стані сп’яніння, і пізно вночі пішов на кладовище до могили товариша. Там у нього стався раптовий напад агресії, під час якого він повалив та пошкодив надгробки», — повідомив керівник Баштанського райуправління поліції Іван Хохлов.

Чоловіка затримали за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 297 КК України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого з хуліганських мотивів». Санкція статті передбачає ув’язнення до семи років. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на центральному кладовищі Нової Одеси, що на Миколаївщині, вкрали бойовий прапор 36-ї бригади морської піхоти з могили загиблого воїна Андрія Фіцая.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську Миколаївської області невідомі осквернили шість могил воїнів Збройних сил України, які загинули у війні.

До того ж у Миколаївському районі встановлюють особистості зловмисників, які пошкодили пам’ятний знак загиблих на війні військовослужбовців.