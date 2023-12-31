Російсько-окупаційні війська 30 грудня здійснили атаку на місто Харків у відповідь на удар по центру російського Бєлгорода.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

Росіяни стверджують, що у Харкові ракетами нібито «знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді». Ще там нібито перебували до 200 іноземних найманців, яких «планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ».

Насправді ж росіяни атакували цивільні обʼєкти. Це сталося ввечері 30 грудня, тоді окупанти завдали удару ракетами C-300 з території Бєлгородської області. Атаки зазнала центральна частина міста.

Унаслідок обстрілу пошкоджено готель Kharkiv Palace, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі людей.

Внаслідок атаки постраждало 28 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У той час в Росії заявляють про 24 загиблих через обстріл Бєлгорода.

Нагадаємо, що уночі 29 грудня росіяни обстріляли Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також «Кинжалами». У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.