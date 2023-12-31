Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами українських військових.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні 31 грудня.

«Усі із цих майже 700 воїнів, відзначених зараз … усі вони проявили себе на передовій, у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди», — наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, ще чотири воїни відзначені «Хрестами бойових заслуг»:

солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату,

зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ,

зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти,

з 35-ї окремої бригади морської піхоти, майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада.

«Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область», — додав глава держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців, які удостоєні цього найвищого звання посмертно.