Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців, які удостоєні цього найвищого звання посмертно.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві, про це повідомляє 21 грудня 2023 року Офіс Президента України.

«Золоту Зірку» від Президента отримала родина Героя України, командира вертолітної ланки капітана Владислава Горбаня, який із перших днів повномасштабного вторгнення Росії здійснював бойові вильоти в Миколаївській області та знищив багато ворожої військової техніки. Загинув під час бойового вильоту на початку березня 2022 року.

З рук Глави держави отримали «Золоту Зірку» батьки оператора групи спецпризначення команди бойових плавців старшого матроса Романа Букала, який брав участь в АТО на сході України, зокрема в боях за Луганський аеропорт, а після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся з Німеччини та вступив до лав ЗСУ. Роман Букало був учасником наступальної операції на Херсонському напрямку. Загинув у грудні 2022 року під час виконання бойового завдання.

«Золоту Зірку» Глава держави передав дружині головного сержанта мотопіхотної бригади Максима Римського, який під час повномасштабної війни виконував бойові завдання в Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях. У грудні 2022 року, здійснюючи евакуацію пораненого побратима, Максим Римський потрапив під ворожий кулеметний вогонь і зазнав смертельних поранень.

«Хай буде вічною повага українців до подвигу наших Героїв», – сказав Президент.

Нагадаємо, миколаївському загиблому військовому льотчику Данилу Мурашку присвоїли посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».