Українські військові за допомогою БПЛА ліквідували близько 20 російських військовослужбовців.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що за допомогою фпв дронів було знищено: 1 міномет 120мм, 1 міномет 82 мм «Васильок», 1 рапіра 100 мм, 1 БТР 82.
Нагадаємо, що в Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
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Українські військові за допомогою БПЛА ліквідували близько 20 російських військовослужбовців.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що за допомогою фпв дронів було знищено: 1 міномет 120мм, 1 міномет 82 мм «Васильок», 1 рапіра 100 мм, 1 БТР 82.
Нагадаємо, що в Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.