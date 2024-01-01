У новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився 38-річний уродженець РФ, який із 2014 року проживає на території міста.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

На запитання поліцейського щодо мети правопорушення чоловік відповів, що не знав про заборону використання салютів.

За даними правоохоронців, піротехніку чоловік придбав в інтернеті. Правопорушення задокументували та склали відповідні матеріали, які скерували до суду.

Нагадаємо, що 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати салюти, феєрверки та петарди. Крім того, заборона поширилась і на проведення заходів із піротехнікою та вибуховими речовинами.