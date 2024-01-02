У Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних пошкоджень проти 21-річна матері, яка побила свою 4-річну доньку.

Про це повідомили в ГУ НП у Миколаївській області.

4-річна дитина розповіла дорослим, у яких разом із матір’ю та братом зустрічала новий рік, що її вдарила мама. 30-річна родичка 1 січня звернулася з цього приводу до правоохоронців.

Дівчинку оглянули у медичному закладі. На її тілі виявили гематому, а також встановили інші захворювання. Нині дівчинка перебуває у лікарні.

«За вказаним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Із 21-річною матір’ю дитини проводяться слідчі заходи», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Призначено судово-медичну експертизу.

Раніше начальник відділу ювенальної превенції Миколаївської області Сергій Демідов повідомляв, що після початку війни Росії проти України в Миколаївській області виріс рівень домашнього насильства над дітьми.

Зазначимо, що у Миколаєві поновив роботу центр для дітей, які постраждали від насильства.