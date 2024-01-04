У ніч на 4 січня на Хмельниччині знищили два ворожі безпілотки «Shahed-136/131». Їх окупанти запускали з південно-східного напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах.
«У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва — знищені на Хмельниччині», — зазначили у Повітряних силах.
Також зазначається, що окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.
Нагадаємо, що впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.
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У ніч на 4 січня на Хмельниччині знищили два ворожі безпілотки «Shahed-136/131». Їх окупанти запускали з південно-східного напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах.
«У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва — знищені на Хмельниччині», — зазначили у Повітряних силах.
Також зазначається, що окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.
Нагадаємо, що впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.