У ніч на 4 січня на Хмельниччині знищили два ворожі безпілотки «Shahed-136/131». Їх окупанти запускали з південно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва — знищені на Хмельниччині», — зазначили у Повітряних силах.

Також зазначається, що окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.

Нагадаємо, що впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.