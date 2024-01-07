У Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, в якому мешкало 22 родини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок удару загиблих немає. В ДСНС врятували з будівлі 6 людей, у тому числі 2 дітей.

Ще двоє людей самостійно звернулися до лікарів за допомогою.

Станом на ранок через обстріл росіян у місті пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, гуртожиток, заклад освіти та знищені 4 авто.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинули 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.