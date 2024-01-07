У Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, в якому мешкало 22 родини.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок удару загиблих немає. В ДСНС врятували з будівлі 6 людей, у тому числі 2 дітей.
Ще двоє людей самостійно звернулися до лікарів за допомогою.
Станом на ранок через обстріл росіян у місті пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, гуртожиток, заклад освіти та знищені 4 авто.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинули 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.
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У Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, в якому мешкало 22 родини.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок удару загиблих немає. В ДСНС врятували з будівлі 6 людей, у тому числі 2 дітей.
Ще двоє людей самостійно звернулися до лікарів за допомогою.
Станом на ранок через обстріл росіян у місті пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, гуртожиток, заклад освіти та знищені 4 авто.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинули 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|