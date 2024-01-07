Російські окупанти сьогодні вдень, 7 січня, обстріляли Херсон. Внаслідок ударів загинула жителька.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що росіяни влучили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка поранена.
За минулу добу, 6 січня, противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.
Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі; територію заводів у Херсоні.
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Російські окупанти сьогодні вдень, 7 січня, обстріляли Херсон. Внаслідок ударів загинула жителька.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що росіяни влучили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка поранена.
За минулу добу, 6 січня, противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.
Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі; територію заводів у Херсоні.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них двоє — діти.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|