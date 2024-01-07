Російські окупанти сьогодні вдень, 7 січня, обстріляли Херсон. Внаслідок ударів загинула жителька.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що росіяни влучили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка поранена.

За минулу добу, 6 січня, противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі; територію заводів у Херсоні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них двоє — діти.