У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.

Про це повідомило видання Bild, пише «Європейська правда».

— Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників, – заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер.

За його словами, іноді фіксують прольоти декількох безпілотників.

Фабер підкреслив, що це «чітко вказує на Росію». Бундесвер також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може.

У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий.

Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників. Необхідно дослідити, які захисні пристрої є ефективними і як швидко їх можна придбати.

— Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців, – підкреслив Фабер.

Нагадаємо, з Великої Британії назад до Україниу листопаді вирушила чергова група військовослужбовців ЗСУ, які проходили навчання у цій країні. Усього в Англії пройшли підготовку 30 тисяч українських бійців.

Повідомлялось також, що голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.